اتفاق على وقف إطلاق نار شامل في السويداء

القاهرة - كتب محمد نسيم - توصلت طائفة الدروز، مساء اليوم الأربعاء، 16 يوليو 2025، إلى اتفاق مع الدولة السورية عقب الأحداث الأليمة في محافظة السويداء.

ووفق ما أعلن شيخ عقل طائفة الدروز، يوسف جربوع فإن الاتفاق المبرم يقضي بوقف تام لجميع العمليات العسكرية، وتثبيت سلطة الدولة في المحافظة.

وتضمّن الاتفاق تشكيل لجنة مراقبة مشتركة من الدولة السورية ووجهاء من مشايخ الطائفة الدرزية، للإشراف على تنفيذ البنود، إلى جانب نشر حواجز من الأمن الداخلي والشرطة، بمشاركة منتسبي الشرطة من أبناء السويداء.

كما نصّ الاتفاق على احترام حرمة البيوت والممتلكات الخاصة داخل المدينة، والتوافق على آلية لتنظيم السلاح الثقيل بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، تمهيدًا لإنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة.

وشمل الاتفاق أيضًا بندًا حول تشكيل لجنة تقصّي حقائق في الجرائم والانتهاكات التي شهدتها المحافظة، وتعويض المتضررين، مع تأكيد كامل على اندماج السويداء في الدولة السورية وسيادتها على كامل أراضي المحافظة.

وأفاد جربوع بأن الاتفاق يشمل تشكيل لجنة مشتركة من الدولة والمشايخ لمراقبة وقف إطلاق النار، ونشر حواجز أمنية تابعة للشرطة بمشاركة منتسبي الأمن من أبناء السويداء في جميع المناطق، إلى جانب التوافق على آلية لتسليم السلاح الثقيل وإنهاء مظاهر التسلح خارج إطار الدولة.

وأضاف أن البنود المتفق عليها تضمنت أيضًا تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الجرائم والانتهاكات، وتعويض الضحايا، فضلًا عن تأمين طريق دمشق–السويداء من قبل الدولة، والتأكيد على الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة السورية وسيادتها على المحافظة.

المصدر : عرب 48