شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: جولات ومؤتمرات جماهيرية لمرشحى الحزب بالقاهرة فى انتخابات "الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، إن أمانة القاهرة بدأت تنفيذ خطة شاملة لدعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية بالقاهرة في انتخابات مجلس الشيوخ، بالتزامن مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية رسميًا، مشددًا على أن الحزب يخوض هذا الاستحقاق برؤية تنظيمية واضحة وبرنامج يعكس أولويات المواطنين.

وأوضح "جبر" أن الخطة تتضمن تنظيم سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية واللقاءات المباشرة في الدوائر المختلفة، إلى جانب إطلاق حملات ميدانية وجولات ميدانية مكثفة لمرشحي الحزب، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين وعرض البرنامج الانتخابي لكل مرشح بشكل واضح وشفاف.

وأكد أن البرنامج الانتخابي الذي يخوض به مرشحو الحزب المنافسة يستند إلى محاور تنموية وتشريعية وخدمية، تم إعدادها بناءً على رصد واقعي لاحتياجات المواطنين في مختلف مناطق القاهرة، مشيرًا إلى أن الحزب يضع في مقدمة أولوياته ملفات العدالة الاجتماعية، وتحسين الخدمات، وتعزيز مشاركة الشباب في صناعة القرار، مؤكدًا أن مرشحي الحزب يمثلون صوت المواطن الحقيقي، وأن تواجدهم تحت قبة مجلس الشيوخ سيكون إضافة نوعية في ملفات التشريع والرقابة والتواصل مع الشارع.

وأضاف نائب رئيس الحزب، أن أمانة القاهرة تعمل على توفير كل أدوات الدعم التنظيمي والإعلامي للمرشحين، في إطار الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.