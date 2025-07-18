شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة:لا علاقة للوفد كحزب سياسى بآية القرآن ومقصدى كان اللفظ فقط والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بيانًا توضيحيًا بشأن ما أثير في لقاء تليفزيوني، وتصريحه بأن "الوفد مذكور في القرآن الكريم".

وأكد الدكتور عبد السند يمامة أن لا علاقة لحزب الوفد ككيان سياسي بالقرآن الكريم، موضحًا أن ما قصده تحديدًا هو لفظ "الوفد" في معناه اللغوي، وليس الحزب ذاته من حيث النشأة أو الطبيعة أو النشاط السياسي.

وأوضح أن الإشارة كانت إلى اللفظ الوارد في الآية 86 من سورة مريم، التي تقول: "يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدًا"، وهو مشهد يتعلق بمكانة المتقين يوم القيامة، فيما تتحدث الآية التالية مباشرة عن مصير المجرمين في قوله تعالى: "ونسوق المجرمين إلى جهنم وردًا".

وأضاف رئيس الوفد: "أؤكد أن ما حدث هو تصيد متعمد لكلمة واضحة ومقصودة في سياقها اللفظي فقط، ولا علاقة لها على الإطلاق بحزب الوفد كحزب سياسي. وقد جاءت تلك الإشارة في نهاية حوار تناول قضايا سياسية جادة تخص الحزب والدولة المصرية، وكنت أتمنى أن يكون التركيز منصبًا على مضمون الحوار وما طرح فيه من قضايا مهمة، بدلاً من الدخول في تأويلات لا أساس لها وغير منطقية".