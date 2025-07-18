شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يطلق أكبر فعالياته الجماهيرية فى 11 محافظة مع بدء الدعاية الانتخابية للشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت دينا أبو المجد أمين مساعد التنظيم المركزي – نائب مدير الحملة الانتخابية – رئيس غرفة العمليات المركزية أن الحملة المركزية لحزب العدل ستطلق مساء اليوم واحدة من أكبر الفعاليات الجماهيرية على مستوى المحافظات، وذلك بالتزامن مع بدء فترة الدعاية الانتخابية الرسمية.

وقالت أبو المجد في تصريحات صحفية، إن فعالية “حملة العدل بين الناس” ستبدأ في تحرك ميداني واسع من الساعة السادسة مساءً حتى التاسعة، بهدف فتح قنوات تواصل حقيقية مع المواطنين ونقل رؤية الحملة وأهدافها من قلب الشارع وبين الناس.

وأوضحت أن الفعالية تقام بشكل متزامن في 11 محافظة هي: القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، السويس، أسيوط، الوادي الجديد، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، بمشاركة واسعة من شباب الحزب، وأمانة الشباب المركزية، ومتطوعي الحملة في المحافظات.

وأشارت إلى أن الفعالية ستتضمن توزيع البرنامج الانتخابي لحزب العدل، إلى جانب السير الذاتية للمرشحين في كل دائرة، بما يعزز وعي الناخبين ويتيح لهم التعرف على رؤية ومواقف ممثلي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكدت أن الحملة تخوض هذه الانتخابات برؤية مختلفة تنطلق من إيمان راسخ بأن العمل العام يجب أن يُبنى على احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، لا على المصالح الضيقة أو الحسابات الشخصية.

واختتمت تصريحاتها قائلة "الحملة شعارها بوضوح "الناس أولًا… مش المصالح وما نقدمه هو تعبير عن التزام حقيقي بأن تكون السياسة عملاً مسؤولًا ومحوره المواطن، لأن من أجله نعمل، وبثقته نستمر.