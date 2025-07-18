تداولت وسائل إعلامية خبرًا أفاد بالغاء منحة الـ14 مليون ليرة التي اقرت للعسكريين في الخدمة الفعلية، و الـ12 مليون ليرة للعسكريين المتقاعدين، على خلفية قرار مجلس شورى الدولة بإبطال الزيادة على أسعار المحروقات.
وفي هذا السياق، تواصل فريق "فاكت تشيك ليبانون" في وزارة الاعلام مع قاض في مجلس شورى الدولة الذي نفى الخبر، مؤكدًا أن "قرار مجلس الشورى اوقف الضريبة ولا علاقة للامر بالمنحة المقررة".
كانت هذه تفاصيل خبر قاض في مجلس شورى الدولة: قرار إبطال الزيادة على أسعار المحروقات لم يُلغِ منحة العسكريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.