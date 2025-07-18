"أ.ف.ب" عن مصادر: اشتباكات بين عشائر ومقاتلين دروز في محيط السويداء

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، بأنّ "اشتباكات بين عشائر ومقاتلين دروز في محيط ​السويداء​"، نقلًا عن المرصد السوري وجهات متحاربة.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني مطلع للإخبارية السورية، بأنّ "لا صحة حتى الآن لما يتم تداوله عن دخول قوات وزارة الداخلية لفض النزاع في السويداء"، والذي اندلع أمس بعد وقف إطلاق النار بين العشائر ومسلحين من أبناء المنطقة ذات الغالبية الدرزية.