الكرملين: العقوبات الأوروبية الجديدة غير قانونية وستؤدي إلى نتائج عكسية

وصف الكرملين العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الروسي بأنّها "غير قانونية" مؤكدا في الوقت ذاته أنّها "ستؤدي إلى نتائج عكسية".
واشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات لصحافيين الى اننا "سنقوم بالتأكيد بتحليل الحزمة الجديدة (من العقوبات) لتقليل تأثيرها. ولكن كلّ حزمة جديدة تُفاقم التأثير السلبي على الدول التي تطبقها".
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