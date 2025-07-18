بحث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي مع سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو في آخر التطورات في سوريا وأهمية تجنيب لبنان أي تداعيات. وشدد الجانبان على "أهمية الاسراع في معالجة الملفات العالقة بين لبنان وسوريا". ووضع ماغرو الوزير رجّي في صورة الاتصالات والمساعي الدبلوماسية التي تقوم بها فرنسا لضمان التجديد لقوات اليونيفيل، كما أطلعه على أجواء المحادثات الجارية بين الجانب الفرنسي والموفد الأميركي توم برّاك بشأن لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر رجّي استقبل سفير فرنسا: لأهمية الاسراع في معالجة الملفات العالقة بين لبنان وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.