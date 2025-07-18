رعية بقاعكفرا تحتفل بعيد القديس شربل بحج ومسيرة وترانيم روحية والاحتفالات مستمرة اليوم

أفاد المكتب الإعلامي في رعية ​بقاعكفرا​ أنّ بلدة القديس شربل أحيت عيده هذا العام بسلسلة من النشاطات الروحية والليتورجية، نظّمتها "عيلة ​مار شربل​" وأخوية القديس شربل، تحت شعار "شربل سراج الرجاء".

استقبلت رعية بقاعكفرا يوم أمس وفدًا من "عيلة مار شربل" في صالون الرعية، لتنطلق بعدها مسيرة صلاة من باحة كنيسة السيدة، تتقدّمها ذخيرة القديس، وصولًا إلى دير مار حوشب – مدرسة القديس، حيث أُقيم قدّاس احتفالي ترأسه الخوري إدغار طنسي وعاونه كل من الخوري ميلاد مخلوف، الخوري غطاس الخوري، الخوري نافذ صعيبي، والشماس أنطونيو سمعان، وذلك بحضور مختاري البلدة شربل سركيس وسابا بركات، وأبناء الرعية.

وفي عظته، تحدّث الأب طنسي عن أهمية هذا الحج السنوي إلى بلدة القديس شربل، مشيرًا إلى رمزية تزامن العيد مع ذكرى القديسة مارينا، التي يحجّ إليها المؤمنون صباحًا في قلب الوادي المقدّس. واعتبر أنّ لقاء القديسين في هذا اليوم ليس صدفة بل علامة روحية، مشبّهًا حياتيهما المكرّستين بأنها "بعيدة عن منطق العالم"، فمارينا تنكّرت في زيّ شاب وعاشت ظلمًا لتشهد لإيمانها، في حين اختار شربل طريق النسك والصلاة. وأكّد طنسي أنّ "كل إنسان مدعوّ ليملأ مصباحه الخاص بالإيمان، فالشهادة للمسيح هي المقياس الحقيقي".

وعقب القداس، نظّمت أخوية مار شربل عشاءها السنوي في مركزها الاجتماعي الثقافي، وقدّمت خلاله مجموعة من الأطباق التقليدية والمونة البيتية من تحضير أبناء الرعية.

كما شهدت كنيسة سيدة الانتقال مساء الأربعاء أمسية دينية أحيتها جوقة "Sancta Maria" بقيادة المايسترو جميل توفيق، بحضور لفيف من الكهنة والمؤمنين. وقدّمت الجوقة باقة من الترانيم الروحية ليسوع والعذراء والقديس شربل، تخللتها تأملات روحية ألقاها الخوري ميلاد مخلوف.

ويستكمل برنامج الاحتفالات اليوم في رعية بقاعكفرا، وفق الترتيب التالي:

6:00 مساءً: وصول ذخائر الطوباوي اسطفان الدويهي

6:30 مساءً: الذبيحة الإلهية في كنيسة سيدة الانتقال الرعائية

9:00 مساءً: ريسيتال مع المرنّمة داليا فريفر