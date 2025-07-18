الارصاد الجوية: الطقس غدا السبت قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة احيانا واستمرار تكوّن ​الضباب على المرتفعات​ ورؤية سيئة".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان غدا السبت قليل الغيوم الى غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة احيانا واستمرار تكوّن الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة".

ولفتت الى أن "طقس الأحد غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل فوق الجبال وفي الداخل، ورياح ناشطة احيانا مع بقاء ظهور ضباب على المرتفعات".

وذكرت ان "طقس الإثنين غائم جزئيا الى غائم احيانا و رياح ناشطة احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و فوق الجبال و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات".