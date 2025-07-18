أشار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، إلى أنّ "المحاولات من أكثر من جهة تجدد لتشويه صورة طرابلس عبر فبركات إعلامية عن فتنة طائفية يجري التحضير لها، بالتزامن مع احداث محافظة السويداء السورية".
وقال إنّ "ما يشاع لن ينال من إصرار طرابلس وأهلها على أن يبقوا تحت حماية الدولة وفي كنفها، مرحبين بكل ضيوفها مهما كانت انتماءاتهم وطائفتهم".
وذكر ميقاتي أنّ "الفيحاء لن تكون ممرًا أو مقرًا للفتن والمشاريع الفئوية، بل كانت وستبقى رمزًا لوحدة الوطن والشعب".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي ندد بمحاولات لـ"تشويه صورة طرابلس": الفيحاء كانت وستبقى رمزًا لوحدة الوطن والشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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