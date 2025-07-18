الخطيب أبرق لرئيس وزراء العراق معزيًا بضحايا حريق أحد المراكز التجارية بمدينة الكوت

أبرق نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ ​علي الخطيب​، إلى رئيس الوزراء ​العراق​ي ​محمد شياع السوداني​، معزيًا بضحايا الحريق الذي شبّ في أحد المراكز التجارية في مدينة ​الكوت​ في محافظة واسط العراقية.

وجاء في نص برقية: "تلقينا بمزيد من الأسى والحزن، نبأ الفاجعة التي أصابت العراق الشقيق وشعبه العزيز جراء الحريق المروع الذي أدى الى سقوط عشرات الضحايا الأبرياء من المدنيين وعدد كبير من الجرحى، وقد هالنا حجم الفاجعة التي نسأل الله تعالى ان تكون خاتمة المآسي للعراق وشعبه".

وقال "نحن إذ نشاطركم الحزن والعزاء فإننا نتقدم منكم ومن الشعب العراقي الشقيق باحر التعازي بهذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم ومحبيهم جميل الصبر والسلوان وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".