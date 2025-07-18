رعية وادي قنوبين أحيت العيد السنوي للقديسة مارينا في كنيسة القديسة القائمة في الوادي

أحيت رعية وادي قنوبين وراهبات دير سيدة قنوبين الأنطونيات، برئاسة جانيت فنيانوس، العيد السنوي للقديسة مارينا في كنيسة القديسة القائمة في الوادي، وتحتضن مدفن 17 بطريركا مارونيا. وترأس المعاون البطريركي للشؤون الراعوية والإدارية المطران الياس نصار قداس العيد يعاونه رئيس الديوان في الكرسي البطريركي في الديمان الخوري خليل عرب. واشار المطران نصار في عظته الى "واقع رعية وادي قنوبين، التي يخطو أبناؤها خطوات تجديد الحياة الروحية والإجتماعية والراعوية والعمرانية، بتوجيه وعناية غبطة أبينا البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي"، مجددا موقف الكنيسة الداعي الى التوفيق العلمي بين شروط حماية الحجر وبين حقوق البشر أبناء الوادي، وهذه مسؤولية الوزارات المعنية، المدعوة الى المحافظة على البشر وتلافي أسباب هجرهم للموقع، وهم الذين صنعوا تراثه مع آباء كنيستهم".

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