الرئيس عون بحث مع بري في أوضاع البلاد والتطورات الإقليمية

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، في قصر بعبدا، رئيس مجلس النواب نبيه بري، في إطار اللقاءات الدورية بين الجانبين، وفق بيان من رئاسة الجمهورية.
وقد تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد من مختلف وجوهها، والتطورات الإقليمية الراهنة.
وغادر بري قصر بعبدا من دون ان يدلي بأي تصريح.
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