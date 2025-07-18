وزارة الطاقة والمياه اطلقت حملة وطنية لترشيد إستهلاك المياه

اطلقت وزارة الطاقة والمياه بتوجيه من الوزير جو الصدي، وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة نقص المیاه الحاد المتوقع في لبنان خلال صیف 2025، جراء الشح في المتساقطات هذا العام، حملة وطنية لترشيد إستهلاك المياه وتوعية المواطنين على أهمية ذلك وعلى دورهم التشاركي مع الوزارة في قيام إدارة رشيدة للمياه.

لذا تم إعداد مادة توعوية بدعم من الحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لتبث عبر الشاشات المحلية والاذاعات والمواقع الالكترونية وتنشر عبر لوحات الإعلانات المرورية.