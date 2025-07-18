اطلقت وزارة الطاقة والمياه بتوجيه من الوزير جو الصدي، وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة نقص المیاه الحاد المتوقع في لبنان خلال صیف 2025، جراء الشح في المتساقطات هذا العام، حملة وطنية لترشيد إستهلاك المياه وتوعية المواطنين على أهمية ذلك وعلى دورهم التشاركي مع الوزارة في قيام إدارة رشيدة للمياه.
لذا تم إعداد مادة توعوية بدعم من الحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لتبث عبر الشاشات المحلية والاذاعات والمواقع الالكترونية وتنشر عبر لوحات الإعلانات المرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الطاقة والمياه اطلقت حملة وطنية لترشيد إستهلاك المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.