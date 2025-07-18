شكرا لقرائتكم خبر عن السيد القصير: برنامج الحزب وخطته للانتخابات ستعكس أنه "بيت خبرة" يقدم الحلول والان مع تفاصيل الخبر

‎أعلن السيد القصير الأمين العام للحزب، أن الجبهة الوطنية لديها برنامج تأسيسي وخطة واضحة يسعى لتنفيذها، وهي أن يكون الحزب بيت خبرة لتقديم الحلول والرؤى والدراسات حول كل قضايا المواطن المصري، مؤكدا أن الهدف الأساسي والأول هو الوصول إلى المواطن بشكل إيجابي ومختلف، في إطار من الهدف العام وهو دعم وتنمية الدولة المصرية ومسارات عملها في مختلف المجالات.

اعتبر القصير خلال اجتماع أمانة النقابات المهنية بحزب الجبهة الوطنية، لمناقشة خطط عمل الأمانة في انتخابات مجلس الشيوخ ومشاركة الحزب في "القائمة الوطنية من أجل مصر"، أن كل القضايا التي تهم الدولة المصرية والمواطن المصري هي اهتمام أصيل لحزب الجبهة، في ظل ما تعمر به قوائمه من قيادات متمرسة صاحبة خبرات في مجالات مختلفة، وتضع حلولا للعديد من القضايا والتحديات التي تواجه الوطن.

‎وأضاف القصير خلال الاجتماع الذي حضره واللواء رفعت قمصان نائب رئيس الأمانة الفنية، وعايدة محي الدين الأمين العام لأمانة النقابات المهنية أن المشاركة بانتخابات الشيوخ ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر" إنما جاء لإظهار الدور الحضاري للدولة المصرية، والهدف الرئيسي للحزب، والذي لن ينحصر أيضا في المنافسة على الانتخابات، وقال: دورنا الآن العمل بكل السبل لزيادة وعي المواطن بأهمية خروج المواطنين للمشاركة بفاعلية في عملية الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ.

وفي هذا السياق، أكد اللواء رفعت قمصان أن أمانات الحزب المختلفة، وضعت خططها للمشاركة بفاعلية، استعدادا لخوض الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا حرص قيادات الحزب على تجنب الظواهر السلبية والمساهمة في الحملات الانتخابية للقائمة الوطنية بفاعلية.

‎وأضاف قمصان أن مشاركة الحزب في القائمة لاقت رضا كبير من قبل قيادات وأعضاء الحزب، مؤكدا على ضرورة العمل بقوه لزيادة عمليات التوعية لدى جمهور الناخبين، للإقبال على عملية الاقتراع لزيادة نسبة المشاركة للناخبين والإقبال على صناديق الإقتراع وتحقيق مبدأ المشاركة بوعي.

‎وأكدت عايدة محي الدين أن أمانة النقابات تعمل على خلق قنوات للتواصل ومد جسور التعاون مع مختلف النقابات المهنية المصرية، من خلال عمل لقاءات جماهيرية للنقابيين في مختلف المحافظات، والمشاركة بفاعلية في عرض البرنامج الانتخابي للحزب، لمناقشة مختلف المشاكل والتحديات التي تؤرق النقابيين، وطرح الحلول وطرق التواصل المناسبة مع النقابات لتقديم الدعم الملائم.