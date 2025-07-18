شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهوري: لا نسعى للمشاركة فقط في انتخابات 2025 بل لصناعة فارق تشريعي يخدم الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور زاهر الشقنقيرى المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، أن الحزب يضع معايير صارمة في اختيار مرشحيه، ترتكز على الكفاءة والالتزام والقدرة على العمل المؤسسي الجماعي تحت قبة البرلمان، مشددًا على أن التمثيل البرلماني ليس مجرد مقاعد، بل مسؤولية وطنية تتطلب أداءً رقابيًا وتشريعيًا يواكب طموحات الشارع المصري.

وأوضح "الشقنقيري" في تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن الحزب لا ينظر إلى البرلمان كساحة للوجاهة أو الحضور الشكلي، بل كمنصة حقيقية للعمل والإنجاز، موضحًا أن اختيارات الحزب جاءت بعد دراسة دقيقة لضمان تمثيل نوعي قادر على التأثير، والمساهمة الفاعلة في دعم الدولة ومؤسساتها، عبر تفاعل رشيد مع القضايا الوطنية الكبرى.

وأضاف الشقنقيري، أن حزب الشعب الجمهوري يخوض الاستحقاق الانتخابي برؤية واضحة تستهدف إحداث فارق حقيقي، من خلال الدفع بكوادر تمتلك الخبرة والرؤية، ولديها القدرة على ترجمة برامج الحزب إلى سياسات وتشريعات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتخدم المصلحة العامة بمسؤولية وجدية.