سلام اتصل بأبي المنى: نُقدّر دور المرجعيات الروحية في تهدئة النفوس ووأد الفتنة

اجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالاً بشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، مثنيا على "الدور المسؤول والرصين الذي أدّته المرجعيات الروحية، وفي طليعتها أبي المنى، في تهدئة النفوس ووأد الفتنة والحفاظ على ​السلم الأهلي​".

كما تم التأكيد المشترك على "أهمية صون وحدة سوريا، ورفض أي محاولة لزرع الانقسام بين أبنائها، والتشديد على أن ما يجري خارج حدود لبنان لا ينبغي أن يتحوّل إلى مادة للتأجيج الداخلي".

وعبّر عن "تقديره العميق لحرص شيخ العقل الدائم على وحدة اللبنانيين تحت مظلة الدولة".