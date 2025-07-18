الجيش: لن نسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي وندعو المواطنين للوعي والتحلي بالمسؤولية

أعلنت قيادة الجيش، أن "لبنان يواجه في المرحلة الراهنة مجموعة من الظروف الاستثنائية، أبرزها استمرار الاعتداءات وانتهاكات السيادة الوطنية من جانب العدو الإسرائيلي، إضافةً إلى تحديات حفظ الأمن في الداخل وضبط الحدود، فضلًا عن التطورات المعقدة في المنطقة".

وأكدت القيادة أننا "لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي"، لافتةً الى أن "تجاوُز هذه المرحلة يتطلّب وحدة اللبنانيين وتضامنهم ووعيهم لخطورة المرحلة والتحلّي بالمسؤولية، وعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يترك تداعيات غير محسوبة على أمن اللبنانيين".