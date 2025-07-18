أمن الدولة أوقفت أحد الفارين من سجن النبطية

أوقفت مديرية ​النبطية​ الإقليمية في أمن الدولة بعد قيامها بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، أحد الفارين من سجن النبطية في قوى الأمن الداخلي المدعو ح.ع، حيث تم تسليمه لسرية النبطية في قوى الأمن الداخلي بعد مراجعة القضاء المختص.

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