الخوري في جولة في المتن الشمالي: قطاع الصناعة قطاع سيادي

أكد وزير الصناعة ​جو عيسى الخوري​، العمل على ايجاد الحلول على صعيد الطاقة والتصدير والحماية من الاغراق والمنافسة غير الشرعية، معتبرًا أنّ "الصناعي لا يبني مصانع فقط، بل يبني إيمانًا بوطن تخلى عنه كثيرون".

كلام الخوري جاء خلال جولة على عدد من مصانع المتن الشمالي، بدعوة من رئيس تجمع صناعيي المتن الشمالي شارل مولر.

وقال: "نفرح كونكم تبقون متجذرين ومقاومين في لبنان وفي المتن الشمالي"، مضيفًا: "قطاع الصناعة أكبر رب عمل في لبنان. يوظف نحو 250 الف عامل. وانا اعتبره قطاع سيادي"، موضحًا أنّه "أقام ورش عمل عديدة مع جمعية الصناعيين لتحديد المشاكل والاولويات".

وحول الشهادة الصناعية، أكد عيسى الخوري انه يعمل على تسهيل الاجراءات، وإزالة التدابير البيروقراطية بشكل تدريجي.

كما دعا البلديات الى التمثل ببلدية بكفيا على صعيد تجميع وتصنيع النفايات، مضيفًا "تطوير اي نظام سليم في اي بلد يبدأ بالبلدية".

وتحدّث مولر عن ابرز مطالب الصناعيين في مختلف القطاعات، ومنها تسهيل المعاملات الإدارية. وشدد على أن المطلب الأساسي يبقى موضوع خفض كلفة الطاقة، داعيا لتكون هذه المعضلة أولى أولوياته.

وأشاد بقرار مجلس شورى الدولة المتعلق بوقف العمل بقرار فرض ضريبة على المحروقات، الامر الذي ينعكس ايجابا على النشاط الصناعي.