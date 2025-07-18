اجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أعرب خلالها عن "أمله بالتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار" في قطاع غزة.
وشدد ميرتس "على ضرورة إيصال المساعدة الإنسانية الطارئة الى سكان قطاع غزة في شكل آمن ووسط ظروف لائقة"، مع تأكيده ضرورة "نزع سلاح" حماس.
كانت هذه تفاصيل خبر المستشار الألماني أكد لنتانياهو ضرورة إبرام وقف سريع لإطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.