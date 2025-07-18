وزير الطوارئ السوري اعلن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لتلبية نداءات المواطنين في محافظة السويداء

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أنه "منذ بداية الأحداث المؤسفة وفي ظل الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة التي تشهدها محافظة ​السويداء​، وتلبيةً لنداءات المواطنين فيها، قامت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات مشتركة".

وأوضح الصالح أن "الغرفة تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، والدفاع المدني السوري، ومنظمات محلية إنسانية ومؤسسات خدمية، تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات الإغاثة والإخلاء والإسعاف للمواطنين"، مبينا أنه "مند صباح يوم أمس الخميس تم إسعاف أكثر من 570 جريحاً، ونقل 87 من الضحايا الذين قتلوا جراء التصعيد، وتم إخلاء مئات العائلات إلى مناطق أكثر أماناً".

ووفق الصالح، شارك "في الاستجابة 90 متطوعاً مدرّباً ومجهّزاً من فرق الدفاع المدني السوري، إلى جانب أسطول ميداني ضمّ 17 سيارة إسعاف، وأكثر من 22 حافلة إخلاء، و10 سيارات نقل متنوعة، و6 ملاحق إطفاء، وآليات للنقل اللوجستي، إضافة إلى غرف تنسيق داخلية لرصد نداءات الاستغاثة وتنظيم عمليات نقل العائلات إلى الأماكن التي تحددها العائلات نفسها أو إلى مراكز إيواء مخصصة".