أشارت مطرانية بصرى حوران وجبل العرب والجولان للروم الأرثوذكس، إلى أنّ "محافظة السويداء وفيها أكثر من 300 ألف عائلة تعاني حاليًا من اختناق، فلا ماء ولا كهرباء ولا دواء ولا غذاء"، وذلك بعد الاشتباكات الدامية التي شهدتها المحافظة في الأيام الماضية.
وقالت في بيان، إنّ "كارثة إنسانية تحدث عندنا الآن"، داعية إلى فتح المعابر الإنسانية وإنهاء هذا الحصار، مضيفة "نحن باقون في هذا الجبل الى المنتهى، طالبين مــن المولـى الفرج السريع".
كانت هذه تفاصيل خبر مطرانية بصرى حوران وجبل العرب والجولان للروم الأرثوذكس دعت إلى فتح المعابر الإنسانية مع السويداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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