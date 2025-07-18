شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء 5 مرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، عن دائرة محافظة البحر الأحمر والبالغ عددهم 5 مترشحين.



البحر الاحمر

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، عن القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، برموزهم الانتخابية، والتى تضمنت 428 مرشحًا على النظام الفردى منهم 186 مرشحًا مستقلا و 242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة فى كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأضاف القرار أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ من اليوم ولمدة 14 يومًا تنتهى الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 31 من الشهر الجارى، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابى وفقًا للجدول الزمنى الذى أعدته الهيئة.

وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة المترشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم 14 لسنة 2025.