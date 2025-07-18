شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: الإخوان يروّجون الأكاذيب لتشويه مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة إبراهيم ربيع أن جماعة الإخوان تواصل بث الأكاذيب والشائعات عبر منصاتها الإلكترونية بهدف ضرب الثقة بين المواطن والدولة المصرية.

وأوضح ربيع أن الجماعة تركّز خلال الفترة الأخيرة على تضخيم أي أزمة اقتصادية أو إدارية، وتستخدم حسابات وهمية وصفحات خارجية لاتهام مؤسسات الدولة بالتقصير، رغم أن الواقع يثبت عكس ذلك.

وأشار إلى أن هذه الحملات الممنهجة تعتمد على أساليب الدعاية السوداء، من خلال اقتطاع تصريحات رسمية من سياقها، أو فبركة مقاطع فيديو وتقديمها على أنها حقيقية، في محاولة لإثارة الغضب الشعبي وشدد ربيع على أن الدولة المصرية تواجه هذه المخططات بالشفافية والرد المباشر ونشر الحقائق، وهو ما أفشل الكثير من الحملات.

وأضاف أن الإخوان فقدوا القدرة على التأثير الميداني بعد ثورة 30 يونيو، فاتجهوا إلى المعارك الإلكترونية التي لا تقل خطرًا، داعيًا المواطنين إلى تحرّي المعلومات وعدم الانجرار وراء الصفحات المجهولة أو الأخبار المضللة التي تستهدف استقرار الوطن.