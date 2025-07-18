شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: نستعد لانتخابات الشيوخ ببرنامج انتخابي تنموى شامل والان مع تفاصيل الخبر

قال عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إن البرنامج الانتخابي للحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 فهو برنامج انتخابي تنموي يتناول كل مناحي الحياة ويرتكز في جوهره على دعم مشروع الدولة المصرية للتنمية، خاصة وأن القيادة السياسية خلال السنوات العشر الماضية، كانت تعمل لإعادة بعث الحياة في مؤسسات الدولة من خلال مشروعات قومية كبرى وبنية تحتية حديثة تمثل قاعدة لانطلاق دولة قوية.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365 " أن الحزب يؤمن بأن الحديث مع المواطن يجب أن يتم بمنطق المشاركة والتوعية المستمرة، عبر تسليط الضوء على المكتسبات التنموية التي تحققت، وكيفية انعكاسها على حياته اليومية، مشيرًا إلى أن نواب الحزب سيتولون دورًا دائمًا في هذا الإطار من خلال التواصل مع المواطنين والعمل على دعم هذه المكتسبات.

وأشار المتحدث باسم "حماة الوطن" إلى أن أحد المرتكزات الرئيسية للبرنامج هو البعد الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في مراعاة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، بما يضمن لهم حياة كريمة ويعزز من استقرارهم المجتمعي.

وأكد أن الحزب يضع ضمن أولوياته التعاون مع الدولة في دعم وتمكين المشروعات متناهية الصغر، ومكافحة الفقر، إلى جانب التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تمثل ركيزة للتنمية مثل الزراعة، والصناعة، والطاقة.

وتابع سليمان: "بناء الإنسان المصري والحفاظ على الهوية البصرية والثقافية لمختلف المحافظات هو جزء أصيل من رؤية الحزب"، لافتًا إلى أن برنامج "حماة الوطن" يشمل أيضًا دعم جهود الدولة في تطوير خدمات الصحة والإسكان، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، مع تعزيز الوعي باستخدام هذه القنوات لما توفره من جودة وسرعة في تقديم الخدمة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن أن البرنامج يعكس إيمان الحزب الكامل بأهمية الثقافة والفنون في تشكيل الوعي وبناء شخصية الدولة المصرية، معتبرًا أن كل هذه الجهود ستصب في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن دعم القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما تقوم به للحفاظ على مقدرات الدولة وتحقيق استقرارها، وقال: "نوابنا سيكونون في قلب المشهد، مساندين للمواطن والتعاون مع الدولة، في أن يكونوا همزة الوصل في الترويج للمبادرات والخدمات الحكومية، في إطار برنامج تنموي شامل لم يتشكل في لحظة انتخابية، بل هو ثمرة خمس سنوات من العمل الحزبي المتواصل والدؤوب على الأرض".