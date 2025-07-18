شكرا لقرائتكم خبر عن 9 من شباب التنسيقية فى القائمة الوطنية بانتخابات الشيوخ 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشاركة 9 من أعضائها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ضمن تحالف "القائمة الوطنية من أجل مصر"، وذلك في ضوء القائمة النهائية للمرشحين التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويضم التحالف الانتخابي "القائمة الوطنية من أجل مصر" عدة أحزاب وهي: الجبهة الوطنية، مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الاجتماعي، العدل، التجمع، إرادة جيل، الحرية المصري، الوفد، الإصلاح والتنمية، المؤتمر، إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وجاءت قائمة مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كالتالي:

أحمد سيد، عضو التنسيقية عن حزب العدل، مرشح قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

حنان وجدي، عضو التنسيقية عن حزب الحرية المصري، مرشحة قطاع غرب الدلتا.

الحسيني الليثي، عضو التنسيقية عن حزب الإصلاح والتنمية، مرشح قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

أحمد عبداللاه، عضو التنسيقية عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مرشح قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

أميرة صابر، عضو التنسيقية عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مرشحة قطاع شرق الدلتا والقناة.

يوستينا رامي جورج، عضو التنسيقية عن حزب الجبهة الوطنية، مرشحة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

سامح السادات، عضو التنسيقية عن حزب الإصلاح والتنمية، مرشح قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

محمد محسن، عضو التنسيقية عن حزب حماة الوطن، مرشح قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

أحمد الحمامصي، عضو التنسيقية عن حزب الجبهة الوطنية، مرشح قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وأكدت التنسيقية أن الدفع بعناصرها الشبابية في معركة الشيوخ يعكس حرصها على دعم الكوادر السياسية الشابة وتعزيز المشاركة الحزبية في صناعة القرار الوطني.

