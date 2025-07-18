الولايات المتحدة وبريطانيا تغيران مستوى السفر لمصر.. والخارجية تصدر بيانا



الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الولايات المتحدة رفعت مستوى تصنيف إرشادات السفر إلى مصر إلى المستوى الثاني، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في رؤية واشنطن للوضع الأمني في البلاد.

وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم الخارجية، تميم خلاف، الذي أشار أيضاً إلى أن بريطانيا قامت بخطوة مماثلة، حيث عدّلت هي الأخرى مستوى إرشادات السفر إلى مصر إلى الدرجة الثانية، مؤكدة أن نحو مليون بريطاني يزورون مصر سنوياً دون تسجيل أية مشكلات تعيق رحلاتهم.

وأكد خلاف أن هذه التعديلات الإيجابية جاءت نتيجة لاتصالات مكثفة أجرتها وزارة الخارجية المصرية وسفاراتها في الخارج بهدف تحسين صورة مصر كمقصد سياحي آمن ومتعدد الجاذبية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لقطاع السياحة، الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وأوضح المتحدث أن إدراج مصر في نفس المستوى مع دول مثل فرنسا وألمانيا يعد مؤشراً مهماً على تعافي صورتها الدولية في مجال الأمن السياحي، وهو ما يشجع مزيداً من السائحين على اختيارها كوجهة مفضلة.