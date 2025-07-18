أفاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان، أن "بلاجع ستطبق إجراءات مماثلة للحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي الجمعة على روسيا، وتطال خصوصا قطاع الطاقة عبر خفض سقف سعر صادرات موسكو النفطية|.
وقال لامي، في بيان، "نحن نضرب الى جانب الاتحاد الأوروبي، نواة قطاع الطاقة الروسي. سنواصل معا فرض ضغط متواصل على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وصناعة النفط الحيوية، وقطع تمويل حربه غير المشروعة" في أوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر "أ ف ب": بريطانيا ستفرض إجراءات مماثلة للعقوبات الأوروبية الجديدة على صادرات النفط الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.