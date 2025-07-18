"أ ف ب": بريطانيا ستفرض إجراءات مماثلة للعقوبات الأوروبية الجديدة على صادرات النفط الروسي

أفاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان، أن "بلاجع ستطبق إجراءات مماثلة للحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي الجمعة على روسيا، وتطال خصوصا قطاع الطاقة عبر خفض سقف سعر صادرات موسكو النفطية|.

وقال لامي، في بيان، "نحن نضرب الى جانب الاتحاد الأوروبي، نواة قطاع الطاقة الروسي. سنواصل معا فرض ضغط متواصل على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وصناعة النفط الحيوية، وقطع تمويل حربه غير المشروعة" في أوكرانيا.