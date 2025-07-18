جنبلاط اقترح وقف إطلاق النار بالسويداء للدخول في حوار: جبل العرب جزء لا يتجزأ من سوريا

أكّد الرّئيس السّابق للحزب "التقدّمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​، بعد اجتماع استثنائي للهيئة العامّة للمجلس المذهبي لطائفة الموحّدين الدّروز، للبحث تداعيات الأحداث في ​سوريا​، أنّ "علينا أن نحكّم العقل قبل الإنفعال والدّخول في الإدانات، فنحن مذهب العقل والحكمة، وإذا كنّا نريد الدّخول في الإدانات، فهي متعدّدة".

وذكّر بأنّ "في التّاريخ هناك رجالات كبار، منهم سلطان باشا الأطرش، الّذي ترك ​السويداء​ سنة 1954 وذهب إلى الأردن، كي لا تدخل سوريا في حرب داخليّة. ها هم الرّجالات الكبار الّذين نفتقدهم اليوم في السويداء"، مشيرًا إلى أنّه "أمّا وقد وصلنا إلى ما وصلنا إليه، فأقترح بعد تشاور الجميع، جملةً من الأفكار، كي تكون عنوانًا لبيان نتوجّه به إلى الأهل والجميع".

واقترح جنبلاط "وقف إطلاق النّار، من أجل الدّخول في حوار، وهناك من جهة الدّولة السّوريّة، ومن جهة ثانية فاعليّات أو غير فاعليّات في السويداء. والبند الأوّل في وقف إطلاق النّار، هو التّثبيت أنّ جبل العرب في السويداء جزء لا يتجزّأ من سوريا".

ودعا إلى "إدانة الاعتداءات الإسرائيليّة على سوريا في هذه اللّحظة التّاريخيّة، وإدانة الاعتداءات الإسرائيليّة اليوميّة على لبنان، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق لكشف ما جرى من جرائم وارتكابات بحق أهلنا في السويداء وبحق البدو"، داعيًا أيضًا إلى "وقف الحملات التّحريضيّة في لبنان والخارجيّة، واستنكار الدّعوات إلى قطع الطّرقات، فنحن نقطع الطّرقات على من؟ على أهلنا وأنفسنا؟".

كما لفت إلى "أنّنا في بداية مشكلة طويلة جدًّا، وفي بداية فرز حتّى على الصّعيد المذهبيـ وكنّا نتمنّى ألا نصل إلى هذا الأمر"، متمنّيًا على أهل الجبل أن "لا يشوّهوا سيرة سلطان باشا الأطرش".