أبي المنى حمّل الدولة السورية مسؤولية التواني عن حل الأزمة بالسويداء: نرفض أي نزعة انفصالية أو تقسيمية

أشار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ سامي أبي المنى، الى أننا "نعلن ​تضامن​ا الأخوي والإنساني مع أهلنا في السويداء ومع جميع الأبرياء المصابين بنيران المواجهات"، لافتاً الى أننا "نحمّل الدولة السورية مسؤولية التواني عن حل الأزمة بالسويداء".

وقال أبي المنى "قلق الأقلية يحتاج إلى عدالة الأكثرية ونحمل الدولة السورية مسؤولية معالجة ما وصلت إليه الأمور من انفلات"، مضيفاً "نرفض أي نزعة انفصالية أو تقسيمية في سوريا أو لبنان".