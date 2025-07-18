الرئيس عون استقبل وزير الدفاع اليوناني وشكره على دعم بلاده للجيش وعرض مع الزين خطة عمل وزارتها

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، في حضور وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، وزير الدفاع ​اليونان​يNicolas Dendias على رأس وفد ضم سفيرة اليونان في ​لبنان​ Despina Koukoulopoulou، ومدير الشؤون الدينية في وزارة التربية اليونانية Georgios Kalantiz، ومدير الشؤون السياسية في مكتب وزير الدفاع Georgious Arnaoutis، والقنصل العام في السفارة اليونانية Ignatios Panteleimon Papadimitriou، والملحق العسكري في السفارة اليونانية العقيد Nikolaos Salpingidis.

في مستهل اللقاء، نقل الوزير Dendias الى الرئيس عون تحيات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وتمنياته للبنان وشعبه بالخير والرخاء، ثم اطلعه على رغبته في تقديم مساعدات للجيش اللبناني من آليات عسكرية وطائرات هليكوبتر وشاحنات وقطع غيار، مساهمة من اليونان في دعم المؤسسة العسكرية التي تقوم بدور مهم في حماية الاستقرار والامن في المناطق اللبنانية، ولا سيما في الجنوب.

كذلك اعرب الوزير اليوناني عن ترحيبه بتدريب ضباط لبنانيين، وتنظيم دورات لهذه الغاية في الكلية الحربية اليونانية. واكد الوزير على وقوف بلاده الى جانب لبنان، ودعمها له في المحافل الإقليمية والدولية، مجدداً الدعوة لرئيس الجمهورية لزيارة اليونان.

ورحب الرئيس عون بالوزير اليوناني شاكراً له المساعدات التي تنوي بلاده تقديمها للجيش اللبناني، مقدراً المواقف اليونانية الداعمة للبنان في كل المجالات، لافتا الى وجود قواسم مشتركة تجمع بين لبنان واليونان والشعبين الصديقين.

ثم عرض الرئيس عون للوضع الراهن في الجنوب والتنسيق القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) في سبيل تطبيق القرار 1701 وبسط سلطة الدولة اللبنانية حتى الحدود الدولية. كما تطرق البحث الى الوضع في سوريا في ضوء التطورات الأخيرة.

الى ذلك استقبل الرئيس عون وزيرة البيئة تمارا الزين التي عرضت خطة عمل الوزارة، وتحديدا في المحاور المتعلقة بالإصلاحات البنيوية والقطاعية.