ريفي خلال اعتصام في باحة المسجد المنصوري الكبير في طرابلس: السجون في لبنان عرضة للانفجار بأي لحظة

نفذ عدد من الشبان اعتصاما في باحة المسجد المنصوري الكبير في ​طرابلس​، حيث ألقى خلاله النائب اشرف ريفي كلمة لفت فيها إلى "الاكتظاظ في السجون اللبنانية"، مذكرا بانه أكد دائمًا "ان السجون في لبنان قنبلة موقوتة، وهي لم تعد كذلك بل هي قنبلة نزع منها خابور الامان وهي عرضة للانفجار في اي لحظة".

ولفت الى انه "ذكر بالزلزال الذي حصل في السجون السورية وجميعنا يعلم ان لهذا الزلزال موجات ارتدادية، واذا لم يعلم المسؤولون اللبنانيون ان هناك قنبلة ستنفجر بين ايديهم فهم بحكم الغافلين عن حقيقه الامور".

وأضاف: "جميعنا نعلم ونعرف بملف السجون والموقوفين الاسلاميين الذين حكموا باغلبيتهم في المحاكم العسكرية على ايدي قضاة يتحملون مسؤوليه تاريخية ويجب ان نحاسبهم عليها".

وتابع ريفي: "نقول اذا لم تريدوا وترغبوا بتطبيق الاجراءات الاستثنائية فطبقوا القانون اي تطبيق المادة 108 من قانون العقوبات، الذي يسمح لقاضي التحقيق بان يبقي المحال بجنحة شهرين ثم شهرين اضافيين واستثنائيا، في حين يحق لقاضي التحقيق ان يوقفه سته اشهر استثنائيا واستثنائيا سته اشهر إضافية" .