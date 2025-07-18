الارشيف / اخبار العالم

الأمطار الغزيرة في كوريا تجبر الآلاف على الاحتماء بالملاجئ

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة السلامة في جمهورية كوريا، اليوم الجمعة، إن أكثر من خمسة آلاف شخص في كوريا اضطروا للاحتماء في ملاجئ جراء هطول أمطار غزيرة على مناطق من البلاد لليوم الثالث على التوالي، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وتدمير ممتلكات وبنى تحتية.
وذكرت الوزارة أن بعض المناطق في الجنوب تعرضت لهطول أمطار غير مسبوق تجاوز ارتفاعها 400 ملليمتر في آخر 24 ساعة.
ولا تزال التحذيرات من الأمطار الغزيرة سارية في معظم المناطق الغربية والجنوبية من البلاد، فيما نصحت هيئة الأرصاد الجوية بتوخي الحذر بشدة من الانهيارات الأرضية والفيضانات حتى يوم السبت.

 

