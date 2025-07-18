عشرات القتلى والإصابات - تفاصيل حريق داخل مركز تجاري بالكوت في العراق

القاهرة - كتب محمد نسيم - قُتل وجُرح نحو 50 شخصاً في حريق ليلي في مركز تجاري في مدينة الكوت بشرق العراق، على ما أعلنت السلطات المحلية في محافظة واسط.

وقال المحافظ محمد جميل الميّاحي، في بيان نقلته "وكالة الأنباء العراقية": "وصل عدد الضحايا إلى نحو 50 شخصاً بين شهيد ومصاب، في حادثة الحريق المأساوية التي شهدها أحد المراكز التجارية الكبرى في محافظة واسط".

وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام في المحافظة، مشيراً إلى أن "الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة".

وأكّد أن "السلطات المحلية باشرت إقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، على خلفية الحادث".

وقال مراسل "وكالة الصحافة الفرنسية" في الكوت إن تقارير أولية تفيد بأن الحريق اندلع في الطابق الأول من المبنى المؤلف من 6 طوابق، حتى وصل إلى الطابق الأخير.

وشاهد جثثاً متفحّمة في أحد مستشفيات المدينة التي غصّت حتى الساعة الرابعة فجراً (01:00 ت غ) بسيارات الإسعاف التي تنقل الضحايا.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة، اندلعت حرائق في متاجر ومخازن في أنحاء مختلفة من العراق.

وغالباً ما لا يتمّ التزام تعليمات السلامة في العراق الغني بالموارد النفطية، لا سيّما في قطاعي البناء والنقل. كذلك يعاني هذا البلد من بنى تحتية متداعية نتيجة عقود من النزاعات، ما يؤدّي مراراً إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى.

وفي سبتمبر (أيلول) 2023، اندلع حريق في قاعة خلال حفلة زفاف في بلدة قرقوش في شمال العراق، خلّف 134 قتيلاً، قالت السلطات إن الألعاب النارية ومواد بناء شديدة الاشتعال تسببت فيه.

المصدر : وكالات