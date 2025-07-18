وزراء مالية مجموعة العشرين يتوصلون إلى بيان مشترك بشأن قضايا اقتصادية رئيسية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

توصل وزراء مالية دول مجموعة العشرين، التي تضم دولا نامية ومتقدمة، إلى بيان ختامي مشترك خلال اجتماعهم في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا، وذلك للمرة الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية.

ويتضمن البيان، الذي نشرته اليوم الجمعة الرئاسة الجنوب أفريقية، توافقا بشأن تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد العالمي.

وتشمل هذه التحديات الحروب والنزاعات المستمرة، والنزاعات التجارية، والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع مستويات الديون، والكوارث الطبيعية، والتي تؤثر، بحسب ما ورد في البيان، على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي واستقرار الأسعار.

واجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين عدة مرات منذ بداية العام، لكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى بيان مشترك في الاجتماعات السابقة.

ومن المقرر عقد قمة مجموعة العشرين لرؤساء الدول والحكومات في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا. وتضم المجموعة 19 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.