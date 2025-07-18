روسيا ترد على العقوبات الأوروبية الجديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - قلّل الكرملين، اليوم الجمعة، من تأثير العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الروسي، مؤكدا في الوقت ذاته أنّها ستؤدي إلى نتائج عكسية.

فرض الاتحاد الأوروبي حزمته الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا، مستهدفا مصارف وخفّض سقف سعر صادرات النفط.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في تصريحات لصحافيين "سنقوم بالتأكيد بتحليل الحزمة الجديدة (من العقوبات) لتقليل تأثيرها".

وأضاف "لكن كلّ حزمة جديدة تُفاقم التأثير السلبي على الدول التي تطبقها".

وقال بيسكوف "لقد اكتسبنا بالفعل مناعة ما ضد العقوبات. لقد تكيفنا مع الحياة في ظلها".

وسجل الاقتصاد الروسي نموا قويا بعد بدء الأزمة الأوكرانية.