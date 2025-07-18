المئات من رجال الإطفاء يكافحون حريقاً جنوب فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - شارك نحو ألف رجل إطفاء وطائرات هليكوبتر في جهود لإخماد حريق غابات على بعد نحو 40 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مرسيليا ثاني أكبر مدينة في فرنسا اليوم الجمعة، وقال مسؤولون إن الوضع تحسن مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة الرطوبة.

واندلع الحريق الذي امتد على مساحة 240 هكتاراً بعد أسبوع من نشوب حريق منفصل وصل إلى الضواحي الشمالية الغربية لمرسيليا، ما أجبر الناس على الإخلاء أو قيد حركتهم، وأدى إلى إغلاق مطار المنطقة مؤقتاً.

وذكر بيير بيبوا، قائد عمليات الإنقاذ ونائب مدير فرق الإطفاء في المنطقة، أنه تسنى إجلاء 150 شخصاً، وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ 150 منزلاً وأجزاء من غابات المنطقة.

وقال لرويترز: «الحريق اجتاح غطاء نباتيا كثيفاً نسبياً... ما صعب من مهمتنا. من البدهي أن الأولوية هي الحفاظ على هذه المنازل وحماية أرواح من يعيشون فيها».

وذكرت خدمات الطوارئ الإقليمية في وقت مبكر من صباح اليوم أن رجال الإطفاء تمكنوا من تأمين محيط المنطقة، ومع ذلك هناك مخاوف من هبوب رياح قوية، وارتفاع متوقع لدرجات الحرارة على مدار اليوم.