قوى الأمن: منع مرور الشاحنات على طريقَي عيناتا الأرز وعيون أرغش غدًا تزامنًا مع مهرجانات الأرز

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بمناسبة إقامة مهرجانات الأرز لعام 2025، وتسهيلًا لحركة وصول ومغادرة المشاركين فيها، سيتم اعتبارًا من السّاعة 17:00 ولغاية السّاعة 24:00 من تاريخ 2025-07-19، منع مرور الشّاحنات على طريق عيناتا الأرز- الغرفة الفرنسيّة وطريق عيون أرغش- الأرز".

وطلبت في بلاغ، من سائقي الشّاحنات "أخذ العلم والتقيّد بالأوقات المذكورة أعلاه، وبتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم".