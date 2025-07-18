قاسم: "حزب الله" نفّذ اتفاق وقف اطلاق النار بالكامل في جنوب نهر الليطاني والدولة نشرت الجيش حيث استطاعت

أشار الأمين العام لـ"​حزب الله​" الشيخ نعيم قاسم، خلال كلمته في حفل تأبين القائد علي كركي، الى أن "القائد الجهادي الحاج علي كركي هو من أبرز الذين شاركوا في تشكيل البنية العسكرية لحزب الله، وله دور بارز في التصدي للعدوان "الاسرائيلي" في لبنان خلال عدة مراحل".

ولفت قاسم، الى "كركي كان عضوًا في المجلس الجهادي في حزب الله ومعاونا جهاديا لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله منذ عام 2008، وكان من الصادقين الذين التزموا بخيارهم واختاروا المنهج الاسلامي المحمدي الأصيل".

وأكد أن "المقاومة منعت خلال معركة أولي البأس من وصول اسرائيل إلى بيروت"، لافتاً الى أن "هذه المقاومة أنجزت تحرير لبنان عام 2000 ومنعت من أن يُحتل لبنان عام 2006 وأدت بقوتها ووجودها الى استقرار لبنان"، مضيفاً أن "هذه المقاومة عنوانها الأساسي التحرير وحماية لبنان من الاحتلال ومنع اسرائيل من الاستيطان ومنع الكيان الاسرائيلي من أن يسيطر على خيارات لبنان ومستقبل لبنان".

وقال "حزب الله نفّذ اتفاق وقف اطلاق النار بالكامل في جنوب نهر الليطاني والدولة اللبنانية نشرت الجيش حيث استطاعت"، مشدداً على أن "كل الدنيا تقول أن اسرائيل خرقت 3800 خرق، وخلال 8 أشهر العدوان الصهيوني مستمر".

وأضاف "نفّذنا كدولة لبنانية وحزب الله وكل المقاومين كل ما علينا من الاتفاق واسرائيل لم تنفذ شيئًا"، لافتاً الى أننا "لم نستطع أن نمنع إسرائيل من الاستمرار في العدوان لكن استطعنا أن نوقفها عند حد بالاتفاق الذي عقدته الدولة اللبنانية مع الكيان وأصبح لزامًا على إسرائيل أن تنسحب وتوقف عدوانها وهذا اتفاق تحت مسؤولية وعهدة الدولة".

وأردف قاسم "اليوم أميركا تطرح اتفاقًا جديدًا يعني كل الخروقات خلال 8 أشهر كأنها لم تكن، وهو يبرّئ اسرائيل من كل فترة العدوان السابقة"، مضيفاً "المبرر الوحيد في هذا العدوان نزع سلاح حزب الله لأنهم يريدون من نزعه طمأنة "الاسرائيلي وهو مطلب اسرائيلي".

وأشار الى أنه "تحت عنوان أمن اسرائيل لا تظل أي زاوية الاّ ويريدون تفتيشها واحتلالها وضربها"، سائلاً "لماذا تعتدي اسرائيل في سوريا وتشن الغارات في الوقت الذي لا يوجد فيه أي تهديد؟"، مؤكداً أن "اسرائيل توسعية وهي خطر حقيقي".

وقال "حتى التطبيع الآن مع بعض الدول العربية ستكتشفون أن هذا التطبيع خطوة من خطوات ضم المنطقة إلى إسرائيل"، معتبراً أن "التحريض على الفتنة والحاق لبنان بقوى اقليمية على الاقل إلحاقه مرحليًا بالشام هذا خطير".

وتابع "المبعوث الأميركي توم برّاك قال أن لبنان على وشك الانقراض اذا لم يسرع بالتغيير أي يقول تسليم لبنان لإسرائيل"، كاشفاً أن "هناك من يريد للبنان أن يتقسّم بين اسرائيل وسوريا"، مضيفاً "برّاك يحرّض الجيش اللبناني على نزع سلاح المقاومة بالقوة وإثارة حرب أهلية".

وقال نحن كحزب الله وحركة أمل نشعر بأننها امام تهديد وجودي للمقاومة وبيئتها وكل الطوائف في لبنان