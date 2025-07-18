وزير الدفاع اليوناني نقل للبطريرك يوحنا العاشر تعازي بلاده بشهداء كنيسة مار الياس- دويلعة

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر​ في المقر البطريركي في البلمند، وزير الدّفاع اليوناني نيقولاوس ديندياس على رأس وفد، ناقلًا تعازي "اليونان حكومةً وشعبًا بشهداء كنيسة مار الياس- دويلعة". وأكّد وقوف بلاده إلى "جانب كنيسة أنطاكية في هذه الظّروف الدّقيقة الّتي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط".

وأشارت البطريركيّة إلى أنّ اللّقاء كان "مناسبةً لاستعراض وبحث أطر التواصل والتعاون".

من جهته، شكر البطريرك يوحنا العاشر للوزير اليوناني مبادرته، مشدّدًا على "عمق العلاقة التاريخيّة الّتي تجمع اليونان وكنيسة أنطاكية".