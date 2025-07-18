استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس يوحنا العاشر في المقر البطريركي في البلمند، وزير الدّفاع اليوناني نيقولاوس ديندياس على رأس وفد، ناقلًا تعازي "اليونان حكومةً وشعبًا بشهداء كنيسة مار الياس- دويلعة". وأكّد وقوف بلاده إلى "جانب كنيسة أنطاكية في هذه الظّروف الدّقيقة الّتي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط".
وأشارت البطريركيّة إلى أنّ اللّقاء كان "مناسبةً لاستعراض وبحث أطر التواصل والتعاون".
من جهته، شكر البطريرك يوحنا العاشر للوزير اليوناني مبادرته، مشدّدًا على "عمق العلاقة التاريخيّة الّتي تجمع اليونان وكنيسة أنطاكية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع اليوناني نقل للبطريرك يوحنا العاشر تعازي بلاده بشهداء كنيسة مار الياس- دويلعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.