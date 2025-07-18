قوى الأمن: توقيف سوري لقيامه بتعذيب كلب ومحاولة إغراقه في البحر في القبة- طرابلس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "مواقع التّواصل الاجتماعي تداولت بتاريخ 2025-07-11، مقطع فيديو يُظهِر شخصًا يقوم بتعذيب كلب، وبمحاولة إغراقه في البحر في محلّة ​القبة​- طرابلس"، موضحةً أنّ "من خلال الاستقصاءات والتحرّيات الّتي أجرتها مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي، تبيّن أن الفاعل يُدعى: "ع. ع." (مواليد عام 1989، سوري)".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بنتيجة المُتابعة، توصّل عناصر المفرزة إلى تحديد مكان تواجده في محلّة الفوار- زغرتا، حيث قامت قوّة بتوقيفه بتاريخ 2025-07-16، على متن درّاجة آليّة من دون تسجيل"، لافتةً إلى أنّ "المقتضى القانوني اُجري بحقّه، وأودع القطعة المعنيّة بناءً على إشارة القضاء المختص".