أرسلان: هناك طائفة بأكملها كان بالإمكان أن تتعرض للإبادة ومن تخلى عنا اليوم سيتخلى عنه التاريخ

لفت رئيس "الحزب الدّيمقراطي اللّبناني" ​طلال أرسلان​، إلى أنّ "هناك طائفة بأكملها، بمشايخها ونسائها وأطفالها، كان بالإمكان أن تتعرّض للإبادة على أيدي مجرمين إرهابيّين تكفيريّين، لا لون لهم ولا دين. طائفةٌ يعرف القاصي والدّاني عمقها العروبي والإسلامي والقومي والوطني، ويتغنّى الجميع بتاريخها ومواقفها وبطولة أبنائها".

وشدّد في تصريح، على أنّ "كلّ هذا يحصل وسط الصّمت العربي تجاهنا… لا أحد يفهم معنى أن يُترك شعبٌ بأكمله"، مؤكّدًا "أنّنا أصحاب الأرض والتّاريخ، وكما وُلدنا وتربّينا، سنبقى. إمّا أن نعيش بكرامة فوق الأرض، أو نموت بكرامة تحتها. ومن تخلّى عنّا اليوم، سيتخلّى عنه التّاريخ… وفي المستقبل القريب!".

وأشار أرسلان إلى أنّ "من يُراهن على تصوير الإشكال وكأنّه بين الدّروز والسُنّة، سيفشل في رهانه وسينفضح. من قام بهذه الأعمال في ​السويداء​، ومن يقبل بالتعرّض لرجال دينٍ ونساءٍ وأطفالٍ، هو إرهابيّ، بريء من كل دين، ومن كل خلق".

وتوجّه بالشّكر إلى مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان و"التيّار الوطني الحر" والنّائب في "القوّات اللّبنانيّة" بيار بو عاصي على مواقفهم، وأشكر كل من وقف إلى جانبنا، تمامًا كما أشكر كلّ من التزم الصّمت حيال هذا الأمر، وتجاهل التّعزية بالشّهداء أو إبداء رأي أو موقف… أيضًا، التاريخ سيسجّل!".