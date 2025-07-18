وزير الدفاع اليوناني زار منسى مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب لبنان بمواجهة التحديات الراهنة

استقبل وزير الدّفاع الوطني ​ميشال منسى​ في مكتبه في اليرزة، وزير الدّفاع اليوناني نيكولاوس ديندياس والوفد المرافق، بحضور سفيرة اليونان في ​لبنان​ دسبينا كوكولوبولو. وجرى خلال اللّقاء التّداول بالأوضاع الإقليميّة والتحدّيات الأمنيّة المشتركة.

وأشارت وزارة الدّفاع إلى أنّ "ديندياس عرض بعض المساعدات الّتي تنوي الدّولة اليونانيّة تقديمها لصالح ​الجيش اللبناني​، مشدّدًا على أهميّة استمرار التّعاون الدّفاعي بين البلدين، ومؤكّدًا وقوف اليونان إلى جانب لبنان في مواجهة التحدّيات الرّاهنة".