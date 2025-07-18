وزير الدفاع اليوناني زار منسى مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب لبنان بمواجهة التحديات الراهنة

استقبل وزير الدّفاع الوطني ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، وزير الدّفاع اليوناني نيكولاوس ديندياس والوفد المرافق، بحضور سفيرة اليونان في لبنان دسبينا كوكولوبولو. وجرى خلال اللّقاء التّداول بالأوضاع الإقليميّة والتحدّيات الأمنيّة المشتركة.
وأشارت وزارة الدّفاع إلى أنّ "ديندياس عرض بعض المساعدات الّتي تنوي الدّولة اليونانيّة تقديمها لصالح الجيش اللبناني، مشدّدًا على أهميّة استمرار التّعاون الدّفاعي بين البلدين، ومؤكّدًا وقوف اليونان إلى جانب لبنان في مواجهة التحدّيات الرّاهنة".
