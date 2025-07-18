جنبلاط: نرفض أي حماية دولية وأي تدخل إسرائيلي في شؤون سوريا

أشار رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، في حديث لـ"الجزيرة"، الى أنه "لا بد من وقف إطلاق النار في ​السويداء​ ومنع عشائر البدو من القدوم إليها".

ولفت جنبلاط، الى أنه "يجب الدخول في حوار سياسي بشأن السويداء والحرب قد تهدد مستقبل سوريا"، مضيفاً "الهجري حتى هذه اللحظة يرفض الحوار، ونحن أكدنا على عروبة أهل الجبل وانتماء السويداء إلى سوريا".

وتابع "على الدولة السورية أن تقف حاجزا أمام الهجمات في السويداء وتحقق فيها"، لافتاً الى أن "الدولة السورية قادرة على وقف العشائر واستمرار القتال يعزز موقف الهجري الذي يرفض الحوار".

وقال "نرفض أي حماية دولية وأي تدخل إسرائيلي في شؤون سوريا".