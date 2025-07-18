"MTV": بري أعطى الأميركيين ضمانات لجهة تسليم سلاح "حزب الله" تدريجيًا إذا بادرت إسرائيل بخطوة تشجيعية

كشفت معلومات قناة الـ"MTV"، أنّ "لقاء رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ ورئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ الّذي استمر لنحو 45 دقيقة، تطرّق إلى زيارة المبعوث الأميركي توم براك، لتنسيق المواقف اللّبنانيّة قبل الزّيارة".

وأشارت إلى أنّ "ورقة برّاك الثّانية الّتي سلّمتها السّفارة الأميركيّة إلى المسؤولين في ​لبنان​، تطلب أن يصدر "​حزب الله​" موقفًا علنيًّا واضحًا بتسليم سلاحه"، لافتةً إلى أنّ "برّي أعطى الأميركيّين ضمانات لجهة تسليم سلاح "حزب الله" تدريجيًّا، وقبول الحزب بالخطّة المقترحة، إذا ما بادرت إسرائيل بخطوة تشجيعيّة في هذا المجال".