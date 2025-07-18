محافظ درعا: شكّلنا لجنة طوارئ لتقديم المأوى والغذاء والرعاية للمهجرين من السويداء دون تمييز

أعلن محافظ ​درعا​ أنور الزعبي "تشكيل لجنة طوارئ مكوّنة من مديري المناطق والدّفاع المدني ومديريّتَي الصّحة والتّربية، لتقديم المأوى والغذاء والرّعاية الصّحيّة لجميع المهجّرين من محافظة ​السويداء​، دون تمييز"، مشيرًا إلى "أنّنا سخّرنا كل ذلك لخدمة أهلنا المنكوبين المهجّرين من ريف السويداء".

وأوضح، في تصريح لـ"الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، أنّ "اللّجنة تعمل على تأمين المأوى والغذاء والرّعاية الصّحيّة وكل الوسائل المتاحة لخدمة أهلنا المنكوبين، الّذين تعرّضوا للتّهجير والضّغط النّفسي من قبل المجموعات الخارجة عن القانون"، مؤكّدًا أنّ "مجلس المحافظة مستنفر بشكل كامل من أجل تقديم الخدمة لجميع المهجّرين من السويداء دون تمييز".