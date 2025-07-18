بدء تشغيل عدد من الرحلات أسبوعيًا من إسطنبول والدوحة إلى مطار حلب اعتبارًا من آب

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري أنّ "اعتبارًا من 1 آب المقبل، ستبدأ الخطوط الجوية التركية بتشغيل رحلات يوميّة من مطار اسطنبول إلى مطار حلب الدولي، بينما ستنضم اعتبارًا من 2 آب شركة "AJet" برحلة يوميّة من مطار صبيحة في إسطنبول إلى مطار حلب، وستُطلق الخطوط الجوّيّة القطريّة اعتبارًا من 10 آب 3 رحلات أسبوعيًّا من الدوحة إلى مطار حلب".
وأكّد مدير إدارة العلاقات العامّة في الهيئة علاء صلال، في تصريح لـ"الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، أنّ "تشغيل هذه الرّحلات الجديدة يأتي ضمن خطّة الهيئة لإعادة تنشيط مطار حلب الدولي، وتعزيز حضوره على خارطة النّقل الجوّي الإقليمي"، مشيرًا إلى أنّ "الخطوط الجوية القطرية سترفع عدد رحلاتها من الدّوحة إلى حلب من ثلاث إلى أربع رحلات أسبوعيًّا، اعتبارًا من شهر أيلول المقبل".
وكشف أنّ "شركات طيران أخرى ستنضم قريبًا إلى شبكة مطار حلب، في إطار التوسّع المستمر واستجابةً للطّلب المتزايد على السّفر من المدينة وإليها".
