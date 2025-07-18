الداخلية العراقية: ندرس إعلان منطقتين في بغداد منزوعتي السلاح

أكدت وزارة الداخلية العراقية، أن "إجراءات ​حصر السلاح​ بيد الدولة تشهد تقدماً ملموساً يحظى بمقبولية وطنية كبيرة"، لافتة إلى "تسجيل أكثر من 60 ألف قطعة سلاح من قبل المواطنين عبر بوابة أور الإلكترونية".

وقال مدير متابعة مكتب مساعد وكيل وزارة الداخلية لتنظيم الأسلحة العقيد رعد الشرع لوكالة الأنباء العراقية إن "المواطن بدأ يلمس استباب الأمن ويتعاون مع الدولة في تسجيل السلاح، وقد وصلنا إلى تسجيل أكثر من ستين ألف قطعة سلاح حتى الآن، من خلال بوابة (أور) وبإجراءات ميسرة وجيدة جداً".

وأضاف، أن "شروط التسجيل تخضع للمادة السادسة من قانون رقم 51 لسنة 2017، وتتضمن أن يكون المسجل عراقياً، عمره 25 سنة فما فوق، حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف، ويخضع لفحوصات وإجراءات بسيطة لا تتطلب مراجعة أو دفع مبالغ مالية".

وأشار الشرع إلى أن "التسجيل سيكون مفتوحاً حتى نهاية السنة الحالية، وبعدها ستكون هناك إجراءات مشددة تشمل التفتيش واجتماع اللجنة العليا لإصدار قرارات رادعة بحق المخالفين"، مبيناً أن "الأمور مبشرة ونتوقع ارتفاع نسب التسجيل بنهاية العام".

وكشف عن "دراسة خطط لإعلان مناطق منزوعة السلاح تبدأ من الكاظمية المقدسة والأعظمية".